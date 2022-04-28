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В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

Решение об изменении процедуры выборов глав регионов России может быть принято в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

«Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда пройдет окончательное решение, сказать не могу, думаю, в ближайшие дни», — цитирует его слова «Интерфакс».

26 апреля РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники написали, что на заседании Совета законодателей 27 апреля с участием Владимира Путина может быть рассмотрена отмена прямых выборов глав регионов России. По их данным, речь могла пойти об отмене прямых выборов губернаторов только в этом году.

«Коммерсант» отметил, что несколько глав регионов еще в марте просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через законодательные собрания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА «Новости», что не слышал официальных сообщений по этой теме. Он выступает за прямые выборы и считает их «наивысшей легитимностью власти». Тем временем лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании совета по делам ветеранов сказал, что «сейчас не время для выборов».

В пресс-службе Кремля заявили, что вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов не обсуждается. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что данный вопрос не обсуждается и в парламенте.

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