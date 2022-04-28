«МИФ», «Афиша» и Level One создали тест «Да какой я писатель?». Те, кто его пройдет, получат призы

Издательство «МИФ», медиасервис «Афиша» и образовательная платформа Level One разработали тест «Да какой я писатель?». Все, кто его пройдет и оставят email, получат промопредложения от организаторов — скидки на курсы Level One или на мероприятия на сайте «Афиши».

А 11 участникам акции достанутся более крупные призы: сертификат на 4000 рублей на любой курс от Level One или промокод на 1000 рублей на любое мероприятие до конца года от «Афиши». Победителей определят рандомно.

Розыгрыш проведут 12 мая. О его итогах сообщат отдельным письмом до 16 мая. Участники также будут подписаны на рассылку от «МИФ» и получат в подарок аудиокнигу «Слон».