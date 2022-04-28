В России увеличилось число подписчиков онлайн-кинотеатров после ухода голливудских студий

В первом квартале 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров увеличилось на фоне отсутствия на протяжении двух месяцев западных премьер в обычных кинотеатрах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Количество подписчиков достигло 12,2–12,5 млн, тогда как в конце 2021 года было зафиксировано 11,5 млн пользователей. Директор по развитию Wink Антон Володькин подтвердил, что прирост подписчиков оказался примерно в два раза выше первоначальных прогнозов.

Он отметил, что развитию базы пользователей также поспособствует «миграция» телесмотрения в онлайн. А дальнейшая динамика будет зависеть от наполненности контентом.

В свою очередь посещаемость кинотеатров по итогам двух месяцев упала почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда большинство площадок были закрыты из‑за коронавируса.

По словам гендиректора объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, грядущие российские премьеры не смогут компенсировать уход западных студий.

Накануне владельцы кинотеатров спрогнозировали закрытие половины кинозалов в России в ближайшие два месяца. Падение показателей марта 2022-го к аналогичному месяцу прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019-го — 54% и 59% соответственно.