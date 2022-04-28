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Телеканалы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и MTV перестали вещать в России

Семён Гудошников
Сегодня в 12:15

Компания Paramount прекратила вещание своих телеканалов в России, пишет «Интерфакс». Это коснулось каналов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и MTV.

Они перестали работать у нескольких операторов, в частности «Билайн» и «Ростелеком». Вместо каналов на экране появляется сообщение: «Уважаемые зрители! По независящим от нас причинам трансляция телеканала временно приостановлена на территории РФ».

В «Ростелекоме» пояснили, что телеканалы недоступны «по требованию правообладателя».

В середине апреля телеграм-канал для работников телеиндустрии «Кабельщик» сообщил, что российские операторы начали получать уведомления от Paramount о выключении каналов компании. Сообщалось, что вещание телеканалов прекратится 20 апреля.

1 марта Paramount остановила выпуск своих фильмов в России вслед за другими крупнейшими американскими студиями Walt Disney, Sony и Warner Bros.

16 марта компания заморозила всю деятельность на территории страны. Сообщалось, что студия откажется от сделок и лицензирования контента. Эта мера коснется в том числе издательства Simon & Schuster, которым владеет Paramount.

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