Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за клип Моргенштерна

Таганский районный суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за публикацию на YouTube клипа Моргенштерна «Розовое вино — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части четвертой статьи 13.14 КоАП (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств).

Поводом послужила публикация клипа Моргенштерна, в котором, по данным МВД, содержится пропаганда употребления и изготовления наркотиков.

Ранее суд впервые в российской практике назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.