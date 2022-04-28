За последние сутки в России выявили 7 681 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 24 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 629. За ней следуют Петербург, Московская, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области, а также Татарстан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 167 281. За сутки умерли 166 человек, за весь период — 375 566. Выздоровели 11 063 пациента, за все время — 17 517 922. Число госпитализаций за сутки составило 2 596.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 511,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,8 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,4 млн), Германия (24,4 млн) и Великобритания (22 млн).