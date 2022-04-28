За последние сутки в России выявили 7 681 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 24 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 629. За ней следуют Петербург, Московская, Свердловская, Воронежская и Волгоградская области, а также Татарстан.