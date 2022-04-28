Вышел трейлер фильма «Точка кипения» со Стивеном Грэмом в главной роли

Кинолента рассказывает о шеф-поваре Энди Джонсе , который работает в престижном ресторане Jones & Sons в Лондоне. Однажды в один вечер на него наваливаются всевозможные проблемы: ресторан понижают с 5-звездочного рейтинга до 3 звезд, в зале появляется ресторанный критик, а также приходит знаменитый шеф-повар Аластер Скай, которому Энди должен 200 тыс. евро.

Capella Film опубликовала трейлер фильма «Точка кипения». Премьера картины запланирована на 26 мая 2022 года.

В фильме снялись Стивен Грэм («Это Англия»), Винетт Робинсон («Морган»), Элис Фетхэм («В темноте»), Ханна Уолтерс («Это Англия»), Малахия Кирби («Корни») и другие.

Главной технической особенностью «Точки кипения» является съемка одним кадром.«Продумать и реализовать технически это было непросто, но результат того стоил! Мы сняли „Точку кипения“ одним кадром всего с четырех дублей», — рассказал режиссер Фил Барантини.

Картина была номинирована в четырех категориях премии BAFTA. Среди них — «Лучшая мужская роль», «Лучший британский фильм», «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера» и «Лучший кастинг».