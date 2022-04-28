Владелец брендов Max Factor и Hugo Boss прекратит деятельность в России

Французско-американский производитель косметики и парфюмерии Coty решил прекратить деятельность в России. Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что уход из РФ не повлияет на ее цели по выручке и прибыли на 2022 год, поскольку в четвертом квартале прошлого года вклад российского бизнеса был более низким, чем ожидалось.

По данным Coty, в 2021-м на Россию пришлось чуть более 3% продаж компании по всему миру. Общий объем продаж составил 4,63 млрд долларов.

Coty владеет такими брендами, как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss и Tiffany & Co.

Всего после начала «военной операции» на Украине Россию покинули более 750 компаний. Среди них IKEA, OBI, H&M, Uniqlo, Netflix, Nike, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.