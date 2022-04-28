перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Телеканалы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и MTV перестали вещать в России 12:15
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за клип Моргенштерна 12:01
МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 повысили цены на новые и архивные тарифы 11:40
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В России выявили 7 681 новый случай коронавируса 11:14
Вышел трейлер фильма «Точка кипения» со Стивеном Грэмом в главной роли 11:01
В военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что не планируют референдум 10:37
В России снизились реальные доходы населения 9:56
Владелец брендов Max Factor и Hugo Boss прекратит деятельность в России 9:53
Walt Disney Studios/YouTube
Disney 90-х годов в новом трейлере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» 9:15
Депутата Госдумы возмутила продажа в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова 2:06
Вышел трейлер документального сериала «Черное золото». Его спродюсировал Даррен Аронофски 1:20
RMC Sport: российские теннисисты выступят на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе 0:48
ООН создала команду по эвакуации мирных граждан из Мариуполя 0:21
Warner Bros. Pictures/YouTube
Первые эпизоды сериала «Дюна: Сестричество» снимет режиссер «Чернобыля» Юхан Рэнк Вчера в 23:28
США могут включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм Вчера в 23:04
Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях Вчера в 22:48
Итальянская Eni откроет счет в рублях в Газпромбанке для импорта российского газа Вчера в 22:15
Мундепа Алексея Горинова арестовали на два месяца по делу о «фейках» о ВС Вчера в 21:03
Apple запустила программу для самостоятельного ремонта iPhone Вчера в 20:48
Уголовное дело против Аскерова, отмена парада ветеранов в Израиле и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест

Disney 90-х годов в новом трейлере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:15

В сети появился новый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Премьера картины состоится 8 апреля 2022 года на Disney+.

В ролике Чип и Дейл живут совершенно разными жизнями. Дейл перенес CGI-операцию и посещает фанатские съезды, используя свою былую популярность. А Чип все еще 2D и живет тихой жизнью за пределами фанатского внимания. Однако им придется вновь объединиться, чтобы раскрыть крупное преступление — кто‑то похищает знаменитых мультяшек.

В трейлере представлены разнообразные анимационные персонажи — от героев аниме до глиняных овечек. В нем были замечены герои из мультфильмов «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Белоснежка и семь гномов», «Русалочка» и «Питер Пэн».

Действие киноленты происходит спустя 30 лет после завершения мультсериала. Чип стал страховым агентом, а Дейл начал зарабатывать, разъезжая по разным фестивалям.

Сценарий к «Чипу и Дейлу» написали Дэн Грегор и Даг Менд, известные по сериалам «Как я встретил вашу маму» и «Чокнутая бывшая». Кресло режиссера занял лауреат премии «Эмми» Акива Шаффер.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Питер Пэн
Акива Шаффер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить