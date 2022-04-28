Disney 90-х годов в новом трейлере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

В сети появился новый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Премьера картины состоится 8 апреля 2022 года на Disney+.

В ролике Чип и Дейл живут совершенно разными жизнями. Дейл перенес CGI-операцию и посещает фанатские съезды, используя свою былую популярность. А Чип все еще 2D и живет тихой жизнью за пределами фанатского внимания. Однако им придется вновь объединиться, чтобы раскрыть крупное преступление — кто‑то похищает знаменитых мультяшек.

В трейлере представлены разнообразные анимационные персонажи — от героев аниме до глиняных овечек. В нем были замечены герои из мультфильмов «Красавица и чудовище», «Король Лев», «Белоснежка и семь гномов», «Русалочка» и «Питер Пэн».