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Депутата Госдумы возмутила продажа в России книг Акунина, Быкова, Глуховского и Парфенова

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:06

Председателя Комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую возмутила активная продажа в книжных магазинах столицы книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского. Об этом она рассказала на сайте «Парламентской газеты».

Политик сообщила, что прошлась по московским книжным, причем не только по крупным и находящимся в центре города, но и частным, независимым и расположенным на окраинах. «Цель была одна — посмотреть выкладку», — пояснила Ямпольская.

Ее удивило, что на витринах магазинов по-прежнему находятся книги писателей, открыто высказавшихся против «спецоперации» России на территории Украины. «В центре — возле касс, на отдельных стендах — опять Акунин», — посетовала депутат.

Ямпольская обвинила Акунина в «антироссийской и антигосударственной позиции», а его творчество назвала «макулатурой». По мнению политика, выделять «целые полки» под работы Акунина, Быкова, Парфенова и Глуховского при существующей в стране поддержке книжной отрасли — «непристойно».

«Непристойно, чуть что, бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова. Тех, кто заодно с Акуниным в первые же дни спецоперации поспешил отчитаться перед Западом», — сказала Ямпольская.

Депутат назвала книгоиздание и книгораспространение «важнейшими составляющими государственной культурной политики» и пообещала, что «Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов». «Разговор с издателями тоже впереди», — добавила она.

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