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RMC Sport: российские теннисисты выступят на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:48

Российских теннисистов допустят до участия в турнире «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе. Об этом сообщила радиостанция RMC Sport.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 22 мая по 6 июня. В нем смогут принять участие также спортсмены из Беларуси. Они также выступят в нейтральном статусе. В случае победы теннисистов будут награждать без исполнения национального гимна.

Ранее руководство другого крупного теннисного турнира — Уимблдона — запретило россиянам и белорусам принимать в нем участие. Организаторы соревнований заявили, что у них «не было другого выбора».

Они также отметили, что могли бы разрешить спортсменам выступить на турнире. Однако для этого теннистистам необходимо было бы написать заявление против «специальной военной операции» России на территории Украины.

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