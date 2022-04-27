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США могут включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм

Виктория Шанина
Вчера в 23:04

Власти США рассматривают возможность включения РФ в свой список стран, спонсирующих терроризм на фоне событий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен положительно ответил на соответствующий вопрос сенатора Линдси Грэма на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Мы рассматриваем это [возможность включения России в перечень]», — сказал госсекретарь. Он отметил, что сейчас этот вопрос изучают юристы.

Также Энтони Блинкен заявил, что «военная спецоперация» необходима для того, чтобы терроризировать населения Украины.

«Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ», — добавил он.

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