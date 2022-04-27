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Apple запустила программу для самостоятельного ремонта iPhone

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Американская компания Apple опубликовала инструкции по ремонту iPhone, а также начала продавать оригинальные комплектующие для моделей. Об этом стало известно из сообщения на сайте компании.

Таким образом Apple запустила программу Self Service Repair. Она позволит пользователям самостоятельно чинить свои устройства. Сперва такая возможность появится в США, а затем, позднее в 2022 году, и в Европе.

Новые онлайн-магазины предложат более 200 запчастей и инструментов для ремонта смартфонов. Клиенты бренда смогут ремонтировать iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения, в частности, заменять экраны, батареи и камеры.

Предполагается, что позднее Self Service Repair позволит чинить также компьютеры Mac. В компании в данный момент разрабатывают инструкции для ремонта этих устройств и трудятся над расширением линейки комплектующих.

Инструменты для ремонта можно будет арендовывать на время — стоимость такой услуги составит 49 долларов в неделю. По информации Techcrunch, запчасти для гаджетов можно будет получить со скидкой, если отправить старые детали на переработку.

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