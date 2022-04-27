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Apple запустила программу для самостоятельного ремонта iPhone 20:48
Уголовное дело против Аскерова, отмена парада ветеранов в Израиле и другие новости дня
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Владельцы кинотеатров спрогнозировали закрытие половины кинозалов в РФ в ближайшие два месяца 19:02
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В России запустят приложение Nuself, где одежда будет продаваться через инфлюэнсеров и медиаконтент 18:23
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Уголовное дело против Аскерова, отмена парада ветеранов в Израиле и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:36

СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против Ровшана Аскерова, журналиста и знатока игры «Что? Где? Когда?». По данным следствия, он публиковал «ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» российского полководца Георгия Жукова.

МВД объявило в федеральный розыск юристов Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Бывших сотрудников ФБК (экстремистская организация, запрещена в России) обвиняют по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Власти Израиля отменили официальный парад ветеранов в День Победы 9 Мая в этом году. На церемонии на горе Герцля основное внимание уделят вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Visa потеряла 60 млн долларов после приостановки деятельности в России. Из них 35 млн — административные убытки, и еще 25 млн было потрачено на поддержку российских и украинских сотрудников.

«Аэрофлот» временно приостановит членство в альянсе SkyTeam. Перевозчик продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, но на некоторые привилегии для пассажиров будут действовать ограничения.

Apple удалила приложения российских авиаперевозчиков Utair и «Аэрофлот» из App Store. В случае последнего пользователям iOS остается доступным веб-приложение.

По прогнозам владельцев кинотеатров России, в ближайшие два месяца выручка сегмента упадет на 80%. Как минимум половина кинозалов находится под угрозой закрытия.

Джастин Лин покинул пост режиссера «Форсажа-10» через несколько дней после начала съемок из‑за творческих разногласий. Должность продюсера при этом за ним сохраняется.

В центре Петербурга появилась большая цветная надпись «Zamestim». В ней каждая буква выполнена в стилистике зарубежной компании, покинувшей российский рынок.

Tesla потеряла 126 млрд долларов за один день после того, как Илон Маск купил Twitter. На фоне этой новости стоимость акций компании начала падать.

Диджея Тима Вествуда обвинили в домогательствах семь женщин. Они заявили о случаях харассмента и склонения к сексу в период с 1992 по 2017 год.

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