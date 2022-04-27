Авторы «Коралины в стране кошмаров» и «Кубо» снимут неонуар-мультфильм от сценариста «Озарка»

Студия Laika, выпустившая анимационные картины «Коралина в стране кошмаров», «Паранорман» и «Кубо», разработает новый проект — неонуар-мультфильм «Ночной садовник». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет поставлена по сценарию, написанному Биллом Дюбюком — автором сериала «Озарк». Мультфильм, как и другие проекты студии, будет кукольным, однако предназначен будет предположительно не для детской аудитории.

Он расскажет о молодом человеке, живущим в деревенской местности в Миссури. Он вместе со своей семьей переживает некую трагедию. По словам издания, лента «нарисует портрет самопожертвования, уверенности в себе и мести».

Режиссером «Ночного садовника» станет Трэвис Найт, глава Laika. Он назвал будущую картину «очень красивой, вечно актуальной историей, которая то заставляет сердце биться чаще, то разбивает его».

«Билл — настоящий мастер своего дела, и ему удалось создать мир, полный сложных персонажей, провокационных идей и ярких эмоций. Это будет чертовски хороший фильм», — заявил Найт.