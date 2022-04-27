«Аэрофлот» временно вышел из международного альянса SkyTeam

Международный авиационный альянс SkyTeam и российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились о временном приостановлении членства перевозчика. Об этом сообщается в заявлении альянса на его официальном сайте.

«Мы работаем над тем, чтобы ограничить воздействие на клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что компания продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam. При этом на некоторые привилегии для пассажиров будут действовать ограничения.

SkyTeam объединяет около 20 крупнейших авиакомпаний со всего мира. В их числе Air France, Korean Air и американская Delta.