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«Аэрофлот» временно вышел из международного альянса SkyTeam

Виктория Шанина
Сегодня в 18:58

Международный авиационный альянс SkyTeam и российская авиакомпания «Аэрофлот» договорились о временном приостановлении членства перевозчика. Об этом сообщается в заявлении альянса на его официальном сайте.

«Мы работаем над тем, чтобы ограничить воздействие на клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что компания продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam. При этом на некоторые привилегии для пассажиров будут действовать ограничения.

SkyTeam объединяет около 20 крупнейших авиакомпаний со всего мира. В их числе Air France, Korean Air и американская Delta.

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