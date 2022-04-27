В школах Москвы начали создавать службы примирения. Они появятся в 400 образовательных учреждениях

В 400 школах Москвы появятся службы примирения, которые помогут в сложных ситуациях выстроить конструктивный диалог между учениками, педагогами и родителями. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 380 городских школах преподаватели прошли необходимое обучение, а 127 — уже на регулярной основе используют восстановительные техники. Команды, которые владеют современными психологическими методиками, есть в образовательных учреждениях каждого округа, говорит Ракова.

«Главная задача школьных служб примирения — способствовать формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Важно, что в их работе участвуют и сами ребята, ведь порой им бывает проще понять сверстников и договориться друг с другом», — отмечает она.

По словам заммэра, службы примирения помогают достичь взаимопонимания, противодействовать буллингу, мирно разрешать споры и конфликтные ситуации. Такие службы подключаются к работе, когда конфликт произошел между детьми или учеником и учителем. К примеру, когда в класс пришел новичок или сменился учитель, а общий язык найти не удалось.

При возникновении непростой ситуации медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников конфликта за стол переговоров, чтобы обсудить переживаемые чувства, найти способы решения ситуации и договориться, как действовать дальше.

Стать членом службы примирения могут сотрудники школы, а волонтером в нее могут устроиться сами ученики. И тем и другим перед этим предстоит пройти обучение у специалистов. Если конфликт выйдет за рамки школы или служба примирения окажется бессильна, к решению проблемы подключится Городской психолого-педагогический центр.