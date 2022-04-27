Швейцария ввела запрет на импорт российского угля

Правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

Одной из основных ограничительных мер стал запрет на импорт российского угля. Также швейцарские власти ввели эмбарго на поставки товаров, являющихся важным источником дохода для России: лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра.

«Также будет запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов)», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем российские граждане больше не могут регистрировать трасты в Швейцарии.

Еще один запрет касается экспорта банкнот и продажи ценных бумаг гражданам Беларуси. Ранее мера распространялась только на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, а теперь она применима ко всем официальным валютам стран ЕС. Аналогичное решение будет принято и в отношении России.

Новые санкции вступают в силу 27 апреля в 18.00 по местному времени (19.00 по московскому).