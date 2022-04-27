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В России запустят приложение Nuself, где одежда будет продаваться через инфлюэнсеров и медиаконтент

Денис Ламехов
Сегодня в 18:23

Экс-гендиректор «Национальной медиа группы» (объединяет ряд телеканалов, включая Первый и СТС, газету «Известия», продакшен Keystone и другие компании) Ольга Паскина совместно с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным запускают приложение Nuself, где одежда, аксессуары и косметика, в том числе российских марок, будут продвигаться с помощью медиаконтента. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно заявлению Паскиной, на платформе появятся полноценные медиа о «лайфстайле с интеграцией современных текстовых, фото- и видеоформатов, включая обзоры, подборки, рекомендации, интервью экспертов, дизайнеров и инфлюэнсеров».

Nuself будет рассчитано на аудиторию, которая раньше делала покупки на международных площадках Farfetch, Matchesfashion и Net-a-Porter — эти ретейлеры заморозили работу в России. На первом этапе на платформе будет представлено более 300 марок, 40% из которых — российские. Их доля, согласно плану основателей, будет увеличиваться, закупки продукции местных брендов будут наращиваться.

Конкурировать с российскими маркетплейсами Wildberries, Ozon, Lamoda компания не будет, сообщила Ольга Паскина. Рынок онлайн-продаж в нише Nuself в текущем году она оценивает в 1 трлн рублей. Название конкретного сегмента, в котором будет работать площадка, не указывается.

Паскина добавила: «Проект задумывался в других условиях, но, учитывая уход с рынка большого числа международных производителей и ретейлеров, а также закрытие глянцевых изданий и блокировку инстаграма* и фейсбука**, он становится еще более актуальным».

Основным каналом станет приложение для iOS и Android. В середине мая будет запущена веб-версия платформы.

«Коммерсант» отмечает, что стратегия Nuself «далеко не уникальна». Издание напоминает, что ленту с контентом запустил, например, Ozon и пообещал вложить в поддержку авторов 1 млрд рублей.

Собеседник газеты, генеральный директор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, отметила, что маркетплейсы вкладываются и в привлечение локальных марок: Wildberries запустил раздел «Сделано в России», Lamoda — проект «Шоурум» .

Другой опрошенный изданием эксперт, партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин убежден, что если команда сделала все эффективно, то сложно подобрать более удачный момент для запуска. «Рынок онлайн-продаж одежды растет двузначными темпами, на нем много места в среднем сегменте, в том числе с учетом ухода части продавцов», — добавил он.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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