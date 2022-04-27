Россия вышлет восемь японских дипломатов

Россия вышлет из страны восемь японских дипломатов. Об этом сообщил на своем сайте российский МИД. Представители Японии должны будут покинуть Россию до 10 мая.

Высылка дипломатов станет ответным решением российской стороны. Ранее, 20 апреля, из Японии были высланы сотрудники посольства России в Токио и торгового представительства.

По мнению представителей МИД, с начала «специальной военной операции» официальный Токио «взял откровенно враждебный антироссийский курс» и включился «в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы».

«В связи с изложенным, руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну», — отметили в ведомстве.

В российском МИД подчеркнули, что «вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии».