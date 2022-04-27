Spotify впервые назвал число пользователей с платной подпиской в России. Оно превысило 2 млн

Музыкальный стриминговый сервис Spotify впервые раскрыл показатели в России. Найти их можно в отчете платформы за первый квартал 2022 года.

Число российских пользователей с платной подпиской достигло 2,1 млн человек. В марте Spotify отключил премиум-подписку в России, из‑за чего потерял 1,5 млн юзеров, еще 600 тыс. убавилось после прекращения работы стриминга в стране в апреле.

В целом по миру за квартал число премиум-подписчиков Spotify выросло на 15% — до 182 млн. Хотя до ухода из России планировалось перейти отметку в 183 млн.

Как отмечает стриминг, после прекращения работы в России прогнозы были неутешительными. Однако Латинская Америка и Европа показали более высокие результаты, и итог превзошел ожидания.

Общее число пользователей увеличилось на 19% — до 422 млн. В начале 2021-го у сервиса было 402 млн слушателей.