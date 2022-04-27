На Московском джазовом фестивале выступят Zventa Sventana и оркестр Игоря Бутмана

Московский джазовый фестиваль, приуроченный к столетнему юбилею отечественного джаза и намеченный на 13–19 июня, объявил имена хедлайнеров. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Концерты открытия и закрытия фестиваля пройдут на сцене зала «Зарядье». Откроют мероприятие Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Закроют — вновь оркестр Бутмана и оперный исполнитель Ильдар Абдразаков.

Вне залов основной открытой площадкой станет сад «Эрмитаж». На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, зрители смогут услышать Zventa Sventana, Хиблу Герзмаву, Fantine, Трио Даниила Крамера, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и других исполнителей.

В общей сложности на фестивале выступят более 700 артистов. Сцены также будут расположены в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ — они станут свободными для посещения.

Билеты на концерты в зале «Зарядье» и саду «Эрмитаж» уже доступны на «Афише». До 30 апреля билеты можно купить по самым низким ценам, пока действует предложение Early Birds.