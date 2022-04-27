ФСИН думает привлекать приговоренных к исправительным работам IT-специалистов к работе на бизнес

ФСИН рассматривает привлечение IT-специалистов, отбывающих наказание в исправительных центрах, к удаленной работе на коммерческие компании. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Хабаров.

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких‑то других производствах», — цитирует его слова ТАСС.

Хабаров отметил, что форма наказания в исправительных центрах — исправительные работы. Трудиться осужденные могут в любой сфере, в том числе в IT, считает замглавы ФСИН. Согласно законодательству, работать необходимо в пределах одного региона с исправительным центром, но в случае удаленки это правило не работает, добавил он.