«ЛитРес» открыл прием произведений на премию «Электронная буква»

Сервис «ЛитРес» открыл прием произведений на «Электронную букву» — премию в области электронных и аудиокниг. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В 2022 году пройдет пятый, юбилейный сезон премии. Общий призовой фонд в 2022 году составит более 21 млн рублей, включая продвижение на ресурсах «ЛитРес».

Награды в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» увеличены до 300 000 рублей, для победителей в специальных номинациях — до 50 000 рублей. Также будут вручены призы в 15 специальных номинациях.

К участию в «Электронной букве» принимаются электронные и аудиокниги, опубликованные только для платного прочтения в период с 7 августа 2021 года по 9 августа 2022-го. Объем электронных книг — от 4 до 16 авторских листов. Длительность аудиокниг — от 30 минут. Цена — от 149 рублей.

Прием работ будет открыт с 27 апреля по 9 августа. Затем эксперты сформируют лонг-лист — его представят в сентябре. Участники шорт-листа будут объявлены в декабре, а лауреаты — в марте 2023 года.

В жюри — голос и создатель студии «Кураж-Бамбей» Денис Колесников, актер Сергей Чонишвили, писатель Александр Цыпкин и другие.

Заявку на участие в премии можно подать на сайте.