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Россия выслала троих норвежских дипломатов

Денис Ламехов
Сегодня в 15:54

Министерство иностранных дел России объявило о высылке троих дипломатов посольства Норвегии в Москве на основе взаимности. Сообщение появилось на сайте ведомства.

В министерстве уточнили: «27 апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Ресаланд. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии».

Решение МИД также мотивировано «оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

Ведомство не уточнило, о каких случаях идет речь. «Недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заключили в министерстве.

6 апреля норвежский МИД объявил о высылке троих российских дипломатов. «Эти трое сотрудников вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», — отмечала норвежская сторона.

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