The New York Times и FX покажут фильм-расследование об Илоне Маске и Tesla

Газета The New York Times и принадлежащий The Walt Disney Company американский телеканал FX выпустят фильм-расследование об Илоне Маске и авариях с участием автомобилей Tesla. Об этом сообщает Variety.

Согласно сообщению издания, документальная картина расскажет, как вождение с использованием программы беспилотного управления Tesla привело к ряду смертей. Их, как сообщает Variety, Илон Маск и производитель электромобилей не подтверждают.

Лента получит название «Elon Musk’s Crash Course», что в переводе означает «Ускоренный курс Илона Маска», но crash в игре слов выступает в первоначальном значении: авария, крушение.

Также создатели ленты обещают раскрыть данные о попытках Маска помешать расследованию этих случаев американскими властями. Героями фильма станут и несколько бывших сотрудников Tesla — они «выскажутся против» основателя компании, передает издание. Выход картины намечен на май 2022 года.