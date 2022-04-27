В Беларуси депутаты одобрили инициативу о казни за терроризм

Нижняя палата парламента Беларуси одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде смертной казни за подготовку к терактам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно тексту инициативы, предлагаемая мера должна оказать сдерживающее воздействие на «деструктивные элементы», а также продемонстрировать решительную борьбу государства с террористической деятельностью.

«Пытаясь раскачать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — сказал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен верхней палатой парламента, а также подписан президентом.