The Big Pink выпустили первый за семь лет трек «No Angels» и анонсировали новый альбом

Британо-американская инди-группа The Big Pink выпустила первый за семь лет трек «No Angels» и анонсировала выход своего третьего альбома. Об этом сообщает NME.

В интервью вокалист Робби Ферз рассказал, что перебрался из Лондона в Лос-Анджелес, столкнулся с уходом из группы своего напарника Мило Корделла, а затем начал работать с британским коллективом Wolf Alice — в том числе The Big Pink в новом составе съездили с ним в совместный тур по США. Так Ферз вернулся к идее записать и издать новые треки.