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The Big Pink выпустили первый за семь лет трек «No Angels» и анонсировали новый альбом

Денис Ламехов
Сегодня в 13:14

Британо-американская инди-группа The Big Pink выпустила первый за семь лет трек «No Angels» и анонсировала выход своего третьего альбома. Об этом сообщает NME.

В интервью вокалист Робби Ферз рассказал, что перебрался из Лондона в Лос-Анджелес, столкнулся с уходом из группы своего напарника Мило Корделла, а затем начал работать с британским коллективом Wolf Alice — в том числе The Big Pink в новом составе съездили с ним в совместный тур по США. Так Ферз вернулся к идее записать и издать новые треки.

По его словам, новый альбом уже находится в процессе создания, дата релиза намечена на осень 2022 года. Ферз, однако, отказался называть конкретный срок.

Дебютный альбом The Big Pink «A Brief History of Love» вышел в 2009 году. Спустя еще три года увидела свет пластинка «Future This». После этих релизов музыканты еще в старом составе пообещали записать третий полноформатник — он так и не был выпущен.

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