В России выявили 7 705 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 7 705 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 600 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 760. За ней следуют Петербург, Воронежская, Свердловская, Московская и Волгоградская области, а также Краснодарский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 159 600. За сутки умерли 163 человека, за весь период — 375 400. Выздоровели 11 477 пациентов, за все время — 17 506 859. Число госпитализаций за сутки составило 2 986.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 510,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,7 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28,4 млн), Германия (24,3 млн) и Великобритания (21,9 млн).