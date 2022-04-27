В России выявили 7 705 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 7 705 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 600 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 760. За ней следуют Петербург, Воронежская, Свердловская, Московская и Волгоградская области, а также Краснодарский край.