Interpol вживую исполнили новый трек «Fables» с грядущего альбома «The Other Side Of Make Believe»

Американская инди-рок-группа Interpol вживую сыграла еще не изданную композицию «Fables», которая войдет в альбом «The Other Side Of Make Believe. Его выход запланирован на 15 июля. Запись появилась в ютьюб-аккаунте пользователя с именем Shoegaze4Life.

Коллектив исполнил трек на концерте в Далласе, штат Техас во время тура по Соединенным Штатам.