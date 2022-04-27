Interpol вживую исполнили новый трек «Fables» с грядущего альбома «The Other Side Of Make Believe»

Американская инди-рок-группа Interpol вживую сыграла еще не изданную композицию «Fables», которая войдет в альбом «The Other Side Of Make Believe. Его выход запланирован на 15 июля. Запись появилась в ютьюб-аккаунте пользователя с именем Shoegaze4Life.
Коллектив исполнил трек на концерте в Далласе, штат Техас во время тура по Соединенным Штатам.
Также группа сыграла песню «Toni», вышедшую в качестве сингла в начале апреля. Она также попадет в треклист «The Other Side Of Make Believe».
Предыдущая пластинка Interpol «Marauder» увидела свет в августе 2018 года, а меньше чем через год группа выпустила мини-альбом «A Fine Mess».
Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с Полом Бэнксом, которое он дал в 2019 году в преддверии концерта Interpol в Москве.