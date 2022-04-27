Warner Bros. анонсировала продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли

Warner Bros. анонсировала сиквел «Бэтмена». Об этом сообщает Variety.

К роли защитника Готэма вернется Роберт Паттинсон. Режиссером и сценаристом грядущего фильма вновь выступит Мэтт Ривз.

«Спасибо всем вам за поддержку, что вы выказали „Бэтмену“. У нас бы ничего не получилось, если бы не вера и энтузиазм каждого члена команды по всему миру. Мне не терпится вернуться в этот мир и рассказать следующую главу истории», — рассказал режиссер.

В настоящее время детали сюжета сиквела держатся в секрете. Дата начала производства и дата релиза также неизвестны.

Первый фильм рассказывает о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

«Бэтмен» собрал в прокате 759 миллионов долларов и стал самым продаваемым фильмом на цифровых площадках после релиза на HBO Max.