«Коммерсант»: покупатели устройств Apple потребовали компенсацию из‑за прекращения работы Apple Pay

20 российских покупателей устройств Apple потребовали от компании компенсацию из‑за прекращения работы Apple Pay в стране, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление юридической компании Destra Legal.

Юристы сообщили, что коллективный иск к ООО «Эппл Рус» подан в Пресненский районный суд Москвы. Каждый из двадцати покупателей гаджетов компании требует от нее компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров.

Один из собеседников издания, генереальный директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что нарушение работы Apple Pay связано с уходом из России Visa и Mastercard на фоне «военной операции» на территории Украины. «Странно подавать иск к компании из‑за их решения», — заявил он.

При этом Apple Pay начал ограничивать оплату картами «Мир» и удалять из приложения добавленные карты самостоятельно, подчеркивает «Коммерсант».

Другой собеседник газеты, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин заявил, что шансы на удовлетворение иска «исключительно низкие»: технически Apple Pay продолжает быть доступным для юзеров из России.

Он добавил: «Apple в целом не гарантирует возможность использования ApplePay во всем мире, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается официально».

Глава практики разрешения споров компании Savina Legal Артем Баринов, напротив, считает что вероятность удовлетворения иска высока. «Суды будут меньше обременять себя вопросами права и больше судить в парадигме „свой-чужой“», — заявил Баринов, отметив, что они «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» за уход иностранных компаний с российского рынка.

Руководитель департамента контроля качества юридичческого сервиса «Амулекс» Нурида Ибрагимова также полагает, что возможность выигрыша велика. По ее мнению, здесь обнаруживается нарушение изготовителем обязанности обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей.

Ранее в апреле российские пользователи подали два иска к Netflix из‑за прекращения работы платформы на территории страны.