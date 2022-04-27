Сторонников Навального Албурова и Гимади объявили в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск соратников оппозиционера Алексея Навального бывшего юриста Георгия Албурова и экс-сотрудника ФБК* Вячеслава Гимади. Об этом сообщает «Интерфакс».

Карточки Албурова и Гимади появились в базе розыска ведомства. Розыск связан с уголовным делом о создании экстремистского сообщества и участии в нем, которое возбудили 28 сентября 2021 года. Максимальное наказание по этому обвинению — шесть лет тюрьмы.

25 января 2022 года Навального, Албурова, Гимади и других сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно законодательству, банки замораживают все счета включенных в реестр лиц, а также приостанавливают их обслуживание.

22 апреля Алексей Навальный обратился в Мещанский районный суд Москвы с иском к Росфинмониторингу. Он намерен оспорить включение в список террористов и экстремистов.

*Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией, запрещенной в России.