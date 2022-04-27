Bild: Швейцария запретила поставлять на Украину произведенные в стране боеприпасы

Власти Швейцарии запретили поставлять на Украину боеприпасы, которые произвели на территории страны. К ним относится продукция немецкой компании Rheinmetall. Об этом сообщил Bild.

Такое решение продиктовано законодательством Швейцарии, которое не позволяет поставки оружия в страны, вовлеченные в какой‑либо военный конфликт. Это правило соответствует традиции Швейцарии сохранять нейтралитет в случае войны.

Министерство экономики Швейцарии уже сообщило, что не намерено нарушать собственное законодательство и не сможет передать Украине боеприпасы Rheinmetall. По словам Bild, это решение встретило критику в том числе среди швейцарцев.

Германия же намерена помогать Украине вооружением. В частности, власти страны отправят на Украину танки. Кроме того, ВСУ получит танки и от Словении — в страну передатут советские Т-72.