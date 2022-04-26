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Глава СПЧ выразил готовность заняться делом Саши Скочиленко и поддержал Уилла Смита

Семён Гудошников
Сегодня в 22:54

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил готовность заняться делом петербургской художницы Саши Скочиленко, арестованной за ценники с информацией о «военной операции» на Украине. Об этом говорится в телеграм-канале СПЧ.

«Я могу реагировать только на заявления. Напишите мне. Будем разбираться», — сказал Фадеев на лекции в МФТИ.

В СИЗО, где содержится художница, отказываются передавать ей безглютеновую еду. Из‑за целиакии — непереносимости глютена — Скочиленко нельзя употреблять многие распространенные продукты.

Также глава СПЧ высказался о скандале с Уиллом Смитом на «Оскаре». По его мнению, актер поступил правильно, ударив ведущего, который пошутил о его жене.

«Уилл Смит ударил ведущего, оскорбившего его жену, — я считаю, что это правильно. А после этого, как я читал, актер лишился всех контрактов. Получается, уже нельзя съездить по роже человеку, оскорбившему твою жену, — это неправильно», — заявил он.

Также Фадеев выступил за смягчение закона об иноагентах, но при этом поддержал его. «Закон об иноагентах постоянно в повестке дня. Мы будем его смягчать. Но вообще это невозможная тема ни в какой другой стране: если политический деятель или СМИ получает деньги, скажем, из России и претендует на заметное место в политическом ландшафте, то его просто уничтожат. Без всякого закона», — считает глава СПЧ.

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