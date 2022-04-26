перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Глава СПЧ выразил готовность заняться делом Саши Скочиленко и поддержал Уилла Смита 22:54
В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России 22:18
John Middelkoop/Unsplash
ООН: к 2030 году количество ежегодных стихийных бедствий увеличится на 40% 22:06
Мики Рурк снимется в новом фильме Романа Полански «Дворец» 21:47
«Газпром» уведомил Польшу о прекращении поставок газа Обновлено в 21:38
Приемный сын участников Die Antwoord обвинил их в физическом и сексуализированном насилии 21:31
Владимир Путин встретился с генсеком ООН. Вот о чем они говорили 21:22
В Ашхабаде женщинам запретили садиться на передние сиденья в автомобилях 21:11
Россию лишили ЧМ по хоккею, OBI возобновит работу в стране и другие новости дня
20:39 дайджест
Ник Кейв опубликовал новый отрывок из документального фильма «This Much I Know to Be True» 20:36
Universal Pictures/YouTube
Universal Pictures выпустила трейлер триллера «Черный телефон» с Итаном Хоуком в роли маньяка 20:19
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России 30 апреля 19:47
В сети появился трейлер «Змея в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и Клэр Дейнс 19:31
Холдинг VK стал основным разработчиком российского магазина мобильных приложений 19:17
В кинотеатрах России начали проводить неофициальные показы зарубежных лент, прокат которых отменен 18:56
Нидерланды прекращают выдачу краткосрочных виз россиянам 18:55
Raph_PH/Flickr
Sleaford Mods выпустили живой мини-альбом «Live at Nottz Arena» 18:34
Росавиация разрешила «Аэрофлоту» проводить технобслуживание иностранных самолетов 18:17
Суд обязал Дональда Трампа ежедневно выплачивать 10 тыс. долларов, пока он не предоставит документы 18:08
Международная федерация хоккея лишила Россию ЧМ-2023 17:32

ООН: к 2030 году количество ежегодных стихийных бедствий увеличится на 40%

Семён Гудошников
Сегодня в 22:06

К 2030 году число природных катастроф, происходящих за год, увеличится на 40% — с 400 до 560. Об этом говорится в отчете Управления ООН по снижению опасности бедствий, пишет AP.

С 1970 по 2000 год, для сравнения, на планету ежегодно обрушивалось 90-100 стихийных бедствий среднего и крупного масштабов.

Согласно докладу, экстремальных волн жары будет в три раза больше, чем в начале нулевых. Количество засух увеличится на треть. В ООН считают вероятным, что люди также столкнутся с новыми пандемиями и нехваткой продовольствия.

По словам специалистов организации, в последние годы количество жертв стихийных бедствий выросло по сравнению с предыдущей «пятилеткой». Это связывают с тем, что из‑за климатического кризиса природные катастрофы происходят там, где их не было раньше. А в таких регионах не работают системы предупреждения населения и предотвращения бедствия.

Ранее европейская компания Copernicus сообщила, что прошедшие семь лет стали самыми жаркими за всю историю. Швейцарские исследователи считают, что перемены климата могут привести к дефициту кофе и изменить географию его выращивания.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
Пушистый зубастый зверек обучается мастерству пасхальных кроликов
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ООН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить