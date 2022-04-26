ООН: к 2030 году количество ежегодных стихийных бедствий увеличится на 40%

К 2030 году число природных катастроф, происходящих за год, увеличится на 40% — с 400 до 560. Об этом говорится в отчете Управления ООН по снижению опасности бедствий, пишет AP.

С 1970 по 2000 год, для сравнения, на планету ежегодно обрушивалось 90-100 стихийных бедствий среднего и крупного масштабов.

Согласно докладу, экстремальных волн жары будет в три раза больше, чем в начале нулевых. Количество засух увеличится на треть. В ООН считают вероятным, что люди также столкнутся с новыми пандемиями и нехваткой продовольствия.

По словам специалистов организации, в последние годы количество жертв стихийных бедствий выросло по сравнению с предыдущей «пятилеткой». Это связывают с тем, что из‑за климатического кризиса природные катастрофы происходят там, где их не было раньше. А в таких регионах не работают системы предупреждения населения и предотвращения бедствия.

Ранее европейская компания Copernicus сообщила, что прошедшие семь лет стали самыми жаркими за всю историю. Швейцарские исследователи считают, что перемены климата могут привести к дефициту кофе и изменить географию его выращивания.