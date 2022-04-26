В Ашхабаде женщинам запретили садиться на передние сиденья в автомобилях

В Ашхабаде женщинам запретили занимать передние сиденья в автомобилях. Об этом сообщило издание Turkmen.news со ссылкой на несколько источников в столице Туркменистана.

По словам собеседников СМИ, женщины могут находиться в машине только на задних местах. Садиться рядом с водителем запрещено, даже если за рулем находится отец, брат или муж женщины.

При этом на задних сиденьях могут одновременно сидеть только два пассажира. По какой причине третий пассажир оказался под запретом, не уточняется. Также неизвестно, кто инициировал введение новых правил.

По информации Turkmen.news, аналогичных запретов нет ни в Балканабаде, ни в Туркменбаши. Однако дискриминация женщин в Туркменистане, касающаяся правил передвижения, наблюдается уже не впервые.

В конце 2017 года полиция начала останавливать автомобили, за рулем которых находились женщины. Водителей предупреждали, что при повторной остановке их оштрафуют. Позже у женщин начали забирать водительские удостоверения.

Жительниц Туркменистана перестали принимать на водительские курсы, а уже существующие права на вождение не продлевали. Официального запрета на вождение для женщин, впрочем, так и не появилось.