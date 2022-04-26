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Владимир Путин встретился с генсеком ООН. Вот о чем они говорили

Семён Гудошников
Сегодня в 21:22

Владимир Путин провел встречу в Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Записали основные тезисы.

Что сказал Путин


  • Россия не отказывается от переговоров с Украиной и рассчитывает, что договоренностей удастся достичь дипломатическим путем.
  • Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на уровне глав государств, но без договоренностей по безопасности решений не достичь.
  • На переговорах в Стамбуле удалось добиться достаточно серьезного прорыва, но после этого была «провокация в Буче», и позиция российских переговорщиков изменилась.
  • Москва знает, кто готовил эту провокацию, какими средствами. Армия России к событиям в Буче не имеет отношения.
  • Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР после того, как Киев «фактически публично» заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения.
  • Москва признала ЛНР и ДНР, чтобы прекратить геноцид в Донбассе.
  • Россия имела право признать независимость Донецкой и Луганской республик, поскольку был прецедент с признанием Косово.
  • Проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота 2014 года.
  • Минские соглашения были попыткой мирного урегулирования ситуации.
  • Боевые действия в Мариуполе прекращены.
  • Российская сторона находится в контакте с теми, кто сидит на «Азовстали».
  • Если на заводе в Мариуполе есть гражданские, украинские военные должны их выпустить, в противном случае они действуют как террористы.
  • Представители ООН и Красного Креста могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных.
  • Россия всегда поддерживала и будет поддерживать ООН, поскольку считает ее универсальной структурой.

Что сказал Гутерриш


  • Нападение России на Украину полностью противоречит Уставу ООН.
  • Понимаем наличие у России претензий по ситуации на Украине и в сфере европейской безопасности.
  • Предлагаем создать контактную группу ООН — РФ — Украина по гуманитарным коридорам.
  • ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.
  • Нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали», готовы за 2–3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.
  • Поддерживаем усилия Турции по организации диалога с целью урегулирования ситуации на Украине.

Уже после встречи в офисе Гутерриша заявили, что Путин согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

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