Владимир Путин встретился с генсеком ООН. Вот о чем они говорили

Владимир Путин провел встречу в Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Записали основные тезисы.
Что сказал Путин
- Россия не отказывается от переговоров с Украиной и рассчитывает, что договоренностей удастся достичь дипломатическим путем.
- Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на уровне глав государств, но без договоренностей по безопасности решений не достичь.
- На переговорах в Стамбуле удалось добиться достаточно серьезного прорыва, но после этого была «провокация в Буче», и позиция российских переговорщиков изменилась.
- Москва знает, кто готовил эту провокацию, какими средствами. Армия России к событиям в Буче не имеет отношения.
- Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР после того, как Киев «фактически публично» заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения.
- Москва признала ЛНР и ДНР, чтобы прекратить геноцид в Донбассе.
- Россия имела право признать независимость Донецкой и Луганской республик, поскольку был прецедент с признанием Косово.
- Проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота 2014 года.
- Минские соглашения были попыткой мирного урегулирования ситуации.
- Боевые действия в Мариуполе прекращены.
- Российская сторона находится в контакте с теми, кто сидит на «Азовстали».
- Если на заводе в Мариуполе есть гражданские, украинские военные должны их выпустить, в противном случае они действуют как террористы.
- Представители ООН и Красного Креста могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных.
- Россия всегда поддерживала и будет поддерживать ООН, поскольку считает ее универсальной структурой.
Что сказал Гутерриш
- Нападение России на Украину полностью противоречит Уставу ООН.
- Понимаем наличие у России претензий по ситуации на Украине и в сфере европейской безопасности.
- Предлагаем создать контактную группу ООН — РФ — Украина по гуманитарным коридорам.
- ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.
- Нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали», готовы за 2–3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.
- Поддерживаем усилия Турции по организации диалога с целью урегулирования ситуации на Украине.
Уже после встречи в офисе Гутерриша заявили, что Путин согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали».