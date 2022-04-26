Владимир Путин встретился с генсеком ООН. Вот о чем они говорили

Владимир Путин провел встречу в Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Записали основные тезисы.

Что сказал Путин

Россия не отказывается от переговоров с Украиной и рассчитывает, что договоренностей удастся достичь дипломатическим путем.

Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на уровне глав государств, но без договоренностей по безопасности решений не достичь.

На переговорах в Стамбуле удалось добиться достаточно серьезного прорыва, но после этого была «провокация в Буче», и позиция российских переговорщиков изменилась.

Москва знает, кто готовил эту провокацию, какими средствами. Армия России к событиям в Буче не имеет отношения.

Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР после того, как Киев «фактически публично» заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения.

Москва признала ЛНР и ДНР, чтобы прекратить геноцид в Донбассе.

Россия имела право признать независимость Донецкой и Луганской республик, поскольку был прецедент с признанием Косово.

Проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота 2014 года.

Минские соглашения были попыткой мирного урегулирования ситуации.

Боевые действия в Мариуполе прекращены.

Российская сторона находится в контакте с теми, кто сидит на «Азовстали».

Если на заводе в Мариуполе есть гражданские, украинские военные должны их выпустить, в противном случае они действуют как террористы.

Представители ООН и Красного Креста могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных.

Россия всегда поддерживала и будет поддерживать ООН, поскольку считает ее универсальной структурой.

Что сказал Гутерриш

Нападение России на Украину полностью противоречит Уставу ООН.

Понимаем наличие у России претензий по ситуации на Украине и в сфере европейской безопасности.

Предлагаем создать контактную группу ООН — РФ — Украина по гуманитарным коридорам.

ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.

Нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали», готовы за 2–3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.

Поддерживаем усилия Турции по организации диалога с целью урегулирования ситуации на Украине.

Уже после встречи в офисе Гутерриша заявили, что Путин согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали».