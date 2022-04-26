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Приемный сын участников Die Antwoord обвинил их в физическом и сексуализированном насилии

Денис Ламехов
Сегодня в 21:31

Габриэль Дю Приз, также известный как Токки, обвинил приемных родителей, участников южноафриканской электронной группы Die Antwoord Уоткина Джонса и Анри Дю Туа в физическом и сексуализированном насилии. Его слова передает NME.

Издание указывает, что Дю Призу 20 лет, он не живет с усыновителями и у него редкое заболевание кожи — гипогидротическая эктодермальная дисплазия. Она вызывает пороки развития кожи, волос, зубов и потовых желез. Молодой человек рассказал: «Они заставляли меня поверить, что я дьявол. Они <…> заставляли меня поверить, что я могу сжигать людей в аду, что я правитель ада. Они говорили мне, что я могу навлечь тьму на мир».

Дю Приз рассказал, что приемные родители заставляли его и его сестру Сикстин, которой сейчас 14 лет, раздеваться каждый раз, когда они покупали им новую одежду. По его словам, если они отказывались, их наказывали.

Он также заявил: когда ему было 13 лет, Дю Туа пригласила его в свою комнату и попросила его провести время с ней, будучи обнаженной. Ее рвало, она была пьяна, добавил Дю Приз.

Молодой человек сообщил, что его сестра больше не хочет навещать Джонса и Дю Туа, потому что каждый раз, когда это происходит, они просят ее раздеться. Он указал, что в минувшем декабре Джонс позвал ее в сауну и хотел, чтобы она разделась, как и все присутствующие. Дю Приз заявил: «Она так мала. <…> Мне кажется довольно извращенным то, что Ninja [псевдоним Джонса] хочет сделать с моей сестрой».

Дю Приз также сообщил, что, трижды ударил ножом своего старшего брата, чье имя NME не приводит. Ему понадобилась помощь врачей. По словам Дю Приза, приемные родители сказали, что он «проделал хорошую работу». «Мне не было известно, что ты станешь мужиком. Так неожиданно, что ты ударил ножом своего брата, это изумительно», — приводит Дю Приз реплику одного из родителей, но не сообщает, какого именно.

Представитель группы отверг обвинения. «Die Antwoord не согласны с заявлениями Токки», — сообщила агент группы Скумек Саботтка.

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