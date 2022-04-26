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Приемный сын участников Die Antwoord обвинил их в физическом и сексуализированном насилии 21:31
Владимир Путин встретился с генсеком ООН. Вот о чем они говорили 21:22
В Ашхабаде женщинам запретили садиться на передние сиденья в автомобилях 21:11
Россию лишили ЧМ по хоккею, OBI возобновит работу в стране и другие новости дня
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Ник Кейв опубликовал новый отрывок из документального фильма «This Much I Know to Be True» 20:36
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Universal Pictures выпустила трейлер триллера «Черный телефон» с Итаном Хоуком в роли маньяка 20:19
Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России 30 апреля 19:47
В сети появился трейлер «Змея в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и Клэр Дейнс 19:31
Холдинг VK стал основным разработчиком российского магазина мобильных приложений 19:17
В кинотеатрах России начали проводить неофициальные показы зарубежных лент, прокат которых отменен 18:56
Нидерланды прекращают выдачу краткосрочных виз россиянам 18:55
Raph_PH/Flickr
Sleaford Mods выпустили живой мини-альбом «Live at Nottz Arena» 18:34
Росавиация разрешила «Аэрофлоту» проводить технобслуживание иностранных самолетов 18:17
Суд обязал Дональда Трампа ежедневно выплачивать 10 тыс. долларов, пока он не предоставит документы 18:08
Международная федерация хоккея лишила Россию ЧМ-2023 17:32
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Glenn Carstens-Peters/Unsplash
«Кинопоиск», ivi и Okko: названы самые популярные онлайн-кинотеатры у россиян 17:01
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Дайджест

Россию лишили ЧМ по хоккею, OBI возобновит работу в стране и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:39

Местный житель застрелил двоих детей и няню в детском саду под Ульяновском. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, напавший состоял на учете как психически больной.

СК возбудил уголовное дело о фейках про армию на главу Красносельского округа Москвы Елену Котеночкину и мундепа Алексея Горинова. В здании Совета депутатов округа прошел обыск.

Источники РБК и «Коммерсанта» сообщают, что в России могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов. По их словам, это может произойти 27 апреля на заседании Совета законодателей с участием Владимира Путина.

Международная федерация хоккея лишила Россию права провести чемпионат мира в 2023 году. Соревнования должны были пройти в Петербурге с 5 по 23 мая.

В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности. Власти сообщили о трех нападениях: на здание МГБ в Тирасполе, воинскую часть в Парканах и вышку радиотелецентра рядом с поселком Маяк.

Суд заморозил 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google. Это связано с иском «дочки» «Газпром-медиа», которая потребовала восстановить доступ к ее аккаунту на ютьюбе.

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» о российской «военной операции» на Украине. А вот Meta (запрещена в РФ) получила 4 млн рублей штрафа за посты, в которых суд нашел «пропаганду ЛГБТ».

Депутат Виталий Милонов стал соведущим ютьюб-шоу «Я не гей», где участники должны вычислить представителя ЛГБТ-сообщества. Проект запустил блогер Амиран Сардаров.

В российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы зарубежных фильмов, прокат которых отменен. Среди картин — «Бэтмен», «Красное уведомление», «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею».

Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок. Глава международной дистрибуции компании сказал, что не знает, что для этого должно произойти: «прекращение огня и вывод войск?»

Сеть OBI с 27 апреля начнет открывать свои гипермаркеты в РФ. Все российские магазины компании заработают до 11 мая.

Sleaford Mods выпустили живой мини-альбом «Live at Nottz Arena», а FKA Twigs опубликовала видео на сингл «Which Way».

Sony Pictures снимет фильм об антигерое Marvel Хуане Карлосе по прозвищу Эль Муэрто. Его сыграет рэпер Bad Bunny, который станет первым в истории латиноамериканским актером, исполнившим главную роль в боевике Marvel.

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