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Universal Pictures выпустила трейлер триллера «Черный телефон» с Итаном Хоуком в роли маньяка

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

В сети появился трейлер мистического триллера «Черный телефон», в котором Итан Хоук исполнил роль маньяка в маске, крадущего детей. Фильм выйдет на экраны 24 июня.

«Черный телефон» расскажет о застенчивом, но сообразительном 13-летнем мальчике Финни Шоу, который оказывается в плену у серийного убийцы. Он обнаруживает в подвале, где его держит преступник, телефон — и связывается с другими жертвами.

Правда, телефон в подвале не подключен, а собеседники мальчика уже давно погибли. Тем не менее они пытаются помочь новому пленнику безумного маньяка. В это же время Финни ищет его сестра, которая начинает видеть таинственные сны.

Роль Финни Шоу в фильме исполнил Мейсон Темз («Ради всего человечества»). Маньяка-убийцу сыграл Хоук. Также в картине приняли участие Мадлен МакГро («Снайпер»), Джереми Дэвис («Остаться в живых») и Джеймс Рэнсон («Прослушка»).

Режиссером «Черного телефона» выступил Скотт Дерриксон, снявший ранее «Доктора Стрэнджа», «День, когда Земля остановилась» и хорроры «Избави нас от лукавого», «Синистер» и «Шесть демонов Эмили Роуз». Он же написал сценарий вместе с К.Робертом Каргиллом.

В основу фильма лег рассказ Джо Хилла. Разработкой картины занимается студия Blumhouse Productions, специализирующаяся на фильмах ужасов. О ее самых знаковых лентах «Афиша Daily» рассказывала прошлым летом.

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