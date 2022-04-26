Universal Pictures выпустила трейлер триллера «Черный телефон» с Итаном Хоуком в роли маньяка

В сети появился трейлер мистического триллера «Черный телефон», в котором Итан Хоук исполнил роль маньяка в маске, крадущего детей. Фильм выйдет на экраны 24 июня.

«Черный телефон» расскажет о застенчивом, но сообразительном 13-летнем мальчике Финни Шоу, который оказывается в плену у серийного убийцы. Он обнаруживает в подвале, где его держит преступник, телефон — и связывается с другими жертвами.

Правда, телефон в подвале не подключен, а собеседники мальчика уже давно погибли. Тем не менее они пытаются помочь новому пленнику безумного маньяка. В это же время Финни ищет его сестра, которая начинает видеть таинственные сны.