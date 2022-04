Ник Кейв опубликовал новый отрывок из документального фильма «This Much I Know to Be True»

Лидер австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Ник Кейв опубликовал новый отрывок из готовящегося к выходу документального фильма режиссера Эндрю Доминика «В одном я уверен наверняка» (англ. — «This Much I Know to Be True»). Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыкального коллектива.

В клипе музыкант и его давний творческий партнер Уоррен Эллис, играющий в составе The Bad Seeds и другого проекта Кейва Grinderman, обсуждают процесс совместного творчества.

Эллис рассказывает, что Кейв всегда открыт к экспериментам в создании композиций — и чем дальше творческий процесс развивается, тем больше он готов к непредсказуемому опыту.

В свою очередь Кейв сообщает, что при работе вдвоем инициатива по большей части исходит от Эллиса — при этом последний не очень готов прислушиваться к собеседнику. «Я бы не стал заявлять, что это нечестно и неправильно», — добавляет Кейв.