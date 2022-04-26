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Ник Кейв опубликовал новый отрывок из документального фильма «This Much I Know to Be True»

Денис Ламехов
Сегодня в 20:36

Лидер австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Ник Кейв опубликовал новый отрывок из готовящегося к выходу документального фильма режиссера Эндрю Доминика «В одном я уверен наверняка» (англ. — «This Much I Know to Be True»). Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыкального коллектива.

В клипе музыкант и его давний творческий партнер Уоррен Эллис, играющий в составе The Bad Seeds и другого проекта Кейва Grinderman, обсуждают процесс совместного творчества.

Эллис рассказывает, что Кейв всегда открыт к экспериментам в создании композиций — и чем дальше творческий процесс развивается, тем больше он готов к непредсказуемому опыту.

В свою очередь Кейв сообщает, что при работе вдвоем инициатива по большей части исходит от Эллиса — при этом последний не очень готов прислушиваться к собеседнику. «Я бы не стал заявлять, что это нечестно и неправильно», — добавляет Кейв.

В предыдущем отрывке, показанном в начале февраля, Ник Кейв рассуждает о том, воспринимает ли он себя в качестве художника, музыканта или писателя.

Картину «В одном я уверен наверняка» показали на Берлинале в минувшем феврале. «Афиша Daily» так описывала сюжет ленты: «В программе вокально-инструментальный джем, студийная сессия треков с пластинок „Ghosteen“ и „Carnage“, камео Уоррена Эллиса и Марианны Фейтфулл, размышления и откровенные разговоры с режиссером Эндрю Домиником». Мировой релиз фильма намечен на 11 мая.

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