В сети появился трейлер «Змея в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и Клэр Дейнс

Местные жители не верят в случайность произошедшего. Они обвиняют новую соседку в том, что та навлекла на деревню мифическое чудовище, попытавшись разгадать загадку, скрытую за древней легендой.

Кинопроект расскажет о деревне в викторианской Англии, в которую переезжает из Лондона молодая вдова. Она становится другом деревенского пастора, но вскоре в деревне происходит трагедия: на болотах неподалеку погибает девушка.

В сети появился трейлер сериала «Змей в Эссексе» — экранизации одноименного романа Сары Перри. Главные роли в нем исполнили Том Хиддлстон и Клэр Дейнс . Ролик опубликовал ютьюб-канал Apple TV.

Судя по трейлеру, молодая вдова сталкивается не только с неприятием окружающих, но и с собственными страстями. Она начинает испытывать чувства к пастору — и они оказываются взаимными.

Премьера сериала состоится 13 мая. Эпизоды шоу будут выходить на платформе Apple TV+ еженедельно. Помимо Дейнс и Хиддлстона в «Змее в Эссексе» можно будет увидеть Фрэнка Диллейна, Клеманс Поэзи и Хейли Сквирс.

Режиссером проекта выступила Клио Барнард, известная по «Темной реке», «Великану-эгоисту» и документальной ленте «Арбор». Сценарий сериала написала номинантка на премию BAFTA Анна Саймон.

Изначально главную роль в проекте должна была исполнить Кира Найтли, однако она отказалась от участия в экранизации в октябре 2020 года, за шесть недель до начала съемок, из‑за продолжающейся пандемии коронавируса.

Роман «Змей в Эссексе» вышел в 2016 году и вскоре стал успешен как в Великобритании, так и в России — на русский язык он был переведен уже в 2017 году. В 2018 году Сара Перри приезжала в Ясную Поляну, а в 2020 году «Афиша Daily» рассказывала о ее третьем романе — «Мельмоте».