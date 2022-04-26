Холдинг VK стал основным разработчиком российского магазина мобильных приложений

Холдинг VK (ранее — Mail.ru Group) стал главным разработчиком российского магазина приложений, заявил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. Его слова передает «Коммерсант».

Руководитель ведомства добавил: «Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка».

8 апреля «Коммерсант» со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что Минцифры и российские технологические компании разработают маркетплейс приложений на базе Android. Мишустин предупредил, что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

Завершить его создание поручено к 1 июня. Тогда опрошенные «Коммерсантом» эксперты сочли, что создать магазин приложений для Android, как для более открытой системы, в целом возможно, а в случае iOS возникнут сложности.