В кинотеатрах России начали проводить неофициальные показы зарубежных лент, прокат которых отменен

В некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других российских городов начали проходить неофициальные показы иностранных фильмов, прокат которых в РФ был отменен. Об этом пишет Esquire.

Так, 21 апреля в московском кинотеатре WIP показали «Бэтмена» Мэтта Ривза, российскую премьеру которого голливудская студия Warner Bros. отменила в начале марта. Зрителям показали пиратскую копию картины, скачанную с торрента.

Также неофициальные показы «Бэтмена» прошли в екатеринбургских кинотеатрах «Пассаж Синема» и «Гринвич Синема». Представители последнего отметили, что сама сеть не показывает «Бэтмена», сеанс организовала компания «Кино нон-стоп», которая арендовала один из залов. Организаторы анонсировали еще несколько пиратских показов.

Кроме того, «Бэтмена» можно будет посмотреть в кинотеатрах «Лодзь» в городе Иваново и «Восемь планет» в Находке. В читинском кинотеатре «Центавр» картину Ривза показывают вместе с мультфильмом Disney и Pixar «Я краснею».

Неофициальные показы иностранных фильмов также проводят в Пензе, Якутске и Махачкале. В частности, в столице Дагестана 26 и 27 апреля состоится сеанс фильмов Netflix «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».