Нидерланды прекращают выдачу краткосрочных виз россиянам

С 27 апреля МИД Нидерландов приостанавливает выдачу краткосрочных виз россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульство страны.

При этом граждане России все еще могут претендовать на получение виз по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство, а также если имеют уважительные причины, предусмотренные двусторонним соглашением.

29 марта власти Нидерландов потребовали от 17 российских дипломатов покинуть страну. 19 апреля МИД России объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов.

В рамках санкций Нидерланды заморозили российские активы на 632,9 млн евро. Также в стране заблокированы связанные с Россией транзакции на 274,3 млн евро. Задержаны 20 российских яхт, включая строящиеся.