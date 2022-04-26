Суд обязал Дональда Трампа ежедневно выплачивать 10 тыс. долларов, пока он не предоставит документы

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа ежедневно выплачивать по 10 тыс. долларов. Взыскания прекратятся после того, как он предоставит документы, необходимые для расследования финансовых операций The Trump Organization, пишет Sky News.

Согласно решению суда, отказ Трампа предоставить документы по требованию генерального прокурора — это неуважение к суду.

«Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование в отношении финансовых операций Дональда Трампа и The Trump Organization будет продолжаться, потому что никто не может быть выше закона», — заявила генпрокурор штата Летиция Джеймс.

В 2019 году власти Нью-Йорка начали расследование против Дональда Трампа и его бизнеса. Следствие заподозрило The Trump Organization в завышении стоимости активов ради получения кредитов на более выгодных условиях, а также льгот при уплате налога на недвижимость.

Трамп стал президентом США в 2017 году, тогда же он покинул пост главы The Trump Organization. Он утверждает, что дело против компании имеет политические мотивы.