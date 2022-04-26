перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Росавиация разрешила «Аэрофлоту» проводить технобслуживание иностранных самолетов 18:17
Суд обязал Дональда Трампа ежедневно выплачивать 10 тыс. долларов, пока он не предоставит документы 18:08
Международная федерация хоккея лишила Россию ЧМ-2023 17:32
Книга о вертолетных отрядах «ЛизаАлерт» взяла главный приз премии «ЛитРес» 17:04
Glenn Carstens-Peters/Unsplash
«Кинопоиск», ivi и Okko: названы самые популярные онлайн-кинотеатры у россиян 17:01
Warner Bros. выразила желание вернуться на российский рынок 16:45
СМИ: в России могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов 16:26
Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи о «военной операции» на Украине 16:19
Неизвестный застрелил двоих детей и няню в детском саду под Ульяновском Обновлено в 15:42
Pixabay/Pexels
Минтранс: авиакомпании зарегистрировали в России 89% всего самолетного парка 15:27
«Яндекс Маркет» запустил онлайн-универмаг одежды и обуви 15:23
OBI полностью возобновляет работу в России 15:10
Фестиваль «Театральный синдром» объявил программу этого года 15:09
Суд заморозил 500 млн рублей на счетах российского подразделения Google 14:44
Coachella/YouTube
Arcade Fire анонсировали сингл «Unconditional I (Lookout Kid)». Он уже прозвучал живьем на Coachella 14:23
Sony Pictures снимет фильм об антигерое Marvel Эль Муэрто. Его сыграет рэпер Bad Bunny 13:47
FKA Twigs опубликовала видео на сингл «Which Way» 13:08
Universal перенесла релиз мультфильма по игре Super Mario Bros. на апрель 2023 года 13:03
Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и еще 32 компаний России и Беларуси 12:49
Суд оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с ЛГБТ-пропагандой 12:20

Суд обязал Дональда Трампа ежедневно выплачивать 10 тыс. долларов, пока он не предоставит документы

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа ежедневно выплачивать по 10 тыс. долларов. Взыскания прекратятся после того, как он предоставит документы, необходимые для расследования финансовых операций The Trump Organization, пишет Sky News.

Согласно решению суда, отказ Трампа предоставить документы по требованию генерального прокурора — это неуважение к суду.

«Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование в отношении финансовых операций Дональда Трампа и The Trump Organization будет продолжаться, потому что никто не может быть выше закона», — заявила генпрокурор штата Летиция Джеймс.

В 2019 году власти Нью-Йорка начали расследование против Дональда Трампа и его бизнеса. Следствие заподозрило The Trump Organization в завышении стоимости активов ради получения кредитов на более выгодных условиях, а также льгот при уплате налога на недвижимость.

Трамп стал президентом США в 2017 году, тогда же он покинул пост главы The Trump Organization. Он утверждает, что дело против компании имеет политические мотивы.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Казнь
Ладо Кватания дебютирует с триллером про серийного убийцу
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить