Международная федерация хоккея лишила Россию ЧМ-2023

Международная федерация хоккея лишила Россию права провести чемпионат мира в 2023 году. Об этом говорится на сайте организации. Решение объяснили заботой о безопасности всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

«Как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц», — сказано в заявлении.

Чемпионат мира должен был пройти в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новое место проведения не называется.

Россия принимала ЧМ по хоккею три раза: в 2000 году в Петербурге, в 2007-м — в Москве и Мытищах, в 2016-м — в Москве и Петербурге.

После начала российской «военной операции» на Украине Международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.