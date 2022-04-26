«Кинопоиск», ivi и Okko: названы самые популярные онлайн-кинотеатры у россиян

Самым популярным онлайн-кинотеатром в России по итогам первого квартала 2022-го остался «Кинопоиск». По подписке им пользовались 15,1% жителей российских городов в возрасте 16–55 лет, 10% россиян платили за подписку. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании GfK, которая поделилась с «Афишей Daily» его результатами.

На втором месте по популярности — ivi, подпиской на который пользовались 12% российских горожан, 6,7% платили за нее. Замыкает тройку Okko с показателями 7,9% и 4,2% соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Wink (7,4% и 5,2%) и недавно приостановивший свою работу в России Netflix (4,5% и 3,2%).

Всего в первом квартале 2022 года подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались 46% жителей российских городов, 30% платили за подписку. Оба показателя увеличились с четвертого квартала 2021 года на 2 процентных пункта.

В онлайн-опросе приняли участие 7505 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, в том числе малых — с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился с 17 января по 24 марта 2022 года.