Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей за статьи о «военной операции» на Украине

Таганский районный суд Москвы оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей «Википедии» о российской «военной операции» на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Речь в том числе о статьях про сам военный конфликт, события в Буче, уничтожение театра и больницы в Мариуполе. По мнению суда, в них содержатся недостоверные сведения о «военной операции». Wikimedia признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП («Неудаление запрещенной в России информации»).

Еще один штраф — на 2 млн рублей — Wikimedia получила за статьи о дымном и бездымном порохе. В них, уточняет РИА «Новости», содержится информация об изготовлении пороха.

Это первый случай привлечения Wikimedia к административной ответственности по данной статье. Удалить материалы из «Википедии» про «военную операцию» требовал заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разикин. Протокол на организацию составил Роскомнадзор.

По словам представителя Wikimedia, в протоколе ведомства содержались несколько процессуальных нарушений. В частности, он был направлен не по месту нахождения компании в США, а по месту обнаружения правонарушений. Кроме того, администраторы «Википедии» не являются должностными лицами, а действуют как волонтеры. Представитель организации добавил, что требование удалить все статьи необоснованно, достаточно добавить в них противоположную точку зрения, что соответствует принципам свободы слова.